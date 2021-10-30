«Кинг Конг» в свои 40 еще даст жару! Луис Ортис провел открытую тренировку перед боем с Уайлдером
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Кубинский супертяжеловес жалуется на отсутствие больших боев
30 октября 11:59
Луис Ортис / Фото - FacebookКубинский ветеран супертяжелого дивизиона Луис Ортис (32-2, 27 КО) в интервью Youtube-каналу FightHype.com спрогнозировал результат реванша чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 КО) с экс-обладателем титулов Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).
«Джошуа снова проиграет. Мне все равно, биться с Усиком или же с Фьюри. Я подерусь с любым соперником. Все говорят, что я старый, но никто не хочет драться со мной».
«Джошуа выйдет оторвать Усику голову». На реванш с украинцем обещают кровожадную версию Энтони.