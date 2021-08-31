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Ортис сравнил Кроуфорда и Спенса

Поединки с американцами вполне могут стать реальностью для Верджила
Бокс Профессиональный бокс
07:35
Ортис сравнил Кроуфорда и Спенса
Верджил Ортис / фото - boxingscene.com

Американский проспект полусреднего веса (до 66.7 кг) Верджил Ортис-младший (18-0, 18 КО) в недавнем интервью сравнил лидеров дивизиона и соотечественников Эррола Спенса (27-0, 21 KO) и Теренса Кроуфорда (36-0, 27 КО), бои с которыми могут стать для него действительностью уже в 2022 году.

Ортис цитирует портал givemesport.com:

«Спенс хороший парень, мы тренировались в одном зале. Я вырос рядом с ним. И поэтому я считаю, что этот бой обязан состояться. И состояться на стадионе «Ковбоев».

Он определенно более крупный боец [чем Теренс Кроуфорд]. Я мог бы сказать, что он левша, но Кроуфорд дерется в обеих стойках, так что я скажу, что он сильнее физически. Хотя, несмотря на это, Кроуфорд тоже по-своему жесткий».

Верджил Ортис намерен в будущем выйти на еще более высокий уровень.

Рене Тер Велде
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Верджил Ортис Теренс Кроуфорд Эррол Спенс

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