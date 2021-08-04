Ортис ставит на победу Спенса в бою против Пакьяо

Верджил Ортис / фото - boxingscene.com

Непобежденный полулегковес Верджил Ортис (17-0, 17 КО) в интервью Fighthub прокомментировал грядущий титульный поединок между Эрролом Спенсом-младшим (27-0, 21 КО) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).

Когда Пакьяо дрался с [Китом] Турманом, он неплохо себя проявил, но ближе к концу он немного замедлился и просел. Ему ведь там сорок с чем-то, так что тут нет ничего постыдного. Такое происходит. Ты обязательно потеряешь в выносливости. Мне лишь кажется, что Спенс на другом уровне.

Я хочу сказать, если вы возьмете выступления Дэнни [Гарсии] против Турмана и Портера, - то были очень близкие бои. Тогда как со Спенсом он потерпел одностороннее поражение. Спенс проделал хорошую работу в поединке с Дэнни».