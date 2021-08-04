Ортис ставит на победу Спенса в бою против Пакьяо
Непобежденный полулегковес Верджил Ортис (17-0, 17 КО) в интервью Fighthub прокомментировал грядущий титульный поединок между Эрролом Спенсом-младшим (27-0, 21 КО) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
«Я не уверен, как все разыграется, но думаю, что Спенс все-таки победит. Это лишь мое мнение. Я не считаю, что Пакьяо не может победить. Я лишь думаю, что Спенс одержит верх. Он куда крупнее и сильнее.
Когда Пакьяо дрался с [Китом] Турманом, он неплохо себя проявил, но ближе к концу он немного замедлился и просел. Ему ведь там сорок с чем-то, так что тут нет ничего постыдного. Такое происходит. Ты обязательно потеряешь в выносливости. Мне лишь кажется, что Спенс на другом уровне.
Я хочу сказать, если вы возьмете выступления Дэнни [Гарсии] против Турмана и Портера, - то были очень близкие бои. Тогда как со Спенсом он потерпел одностороннее поражение. Спенс проделал хорошую работу в поединке с Дэнни».
Верджил Ортис свой следующий поединок проведет против литовца Эгидиюса Каваляускаса (22-1-1, 18 КО).
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