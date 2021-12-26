Ортис: «Топам просто не хватает духа для боя со мной»

Кубинский супертяж в очередной раз высказался в адрес лучших бойцов хэвивейта

Луис Ортис / фото - Eurosport

Бывший претендент на титул чемпиона мира, кубинец Луис Ортис (32-2, 27 КО) в очередной раз высказался в адрес топовых представителей хэвивейта, заявив, что они избегают поединка с ним. Слова Ортиса приводит портал BoxingScene.

«Мое имя не упоминается другими топ-супертяжами, потому что они все меня избегают. Не знаю, почему. Наверное, просто духа не хватает. Но я-то всегда готов, когда кто-либо из них таки отважится произнести мое имя. Мой разум и мое тело в идеальной форме. Те, кто не верит в «Кинг Конга», глубоко ошибаются».

Напомним, в своем следующем поединке Ортис подерется с американским экс-чемпионом мира Чарльзом Мартином (28-2-1, 25 КО) 1-го января на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде.