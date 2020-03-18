Ортис: «Все хотят стать Мейвезером, но мне все равно на гонорары и идеальный рекорд»

Американский прокомментировал потенциальный поединок с Кроуфордом

Верджил Ортис / фото - fightnews.info

Американский проспект полусреднего веса (до 66.7 кг) Верджил Ортис-младший (16-0-0, 16 KO), рассуждая о потенциальной встрече с одним из лидеров рейтинга «pound-for-pound», соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0-0, 28 KO), в интервью The Ring заявил, что не собирается зацикливаться на гонораре в случае предложения.

«Конечно же, я не откажусь от подобного предложения. И меня не волнуют числа. Глупо отказываться от возможности, когда вместо двух миллионов тебе предлагают один. Сегодня каждый хочет стать Флойдом Мейвезером. Когда он ушел и при этом остался непобежденным, то все захотели остаться непобежденными. И это заставляет их бояться, они боятся и избегают друг с друга».

Ортис заявил, что хотел бы подраться с Кроуфордом до, по его мнению, скорого ухода последнего из Top Rank.