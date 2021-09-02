«Эта штука все еще сидит глубоко внутри». Де Ла Хойя признался, что его изнасиловали в 13 лет
Оскар Де Ла Хойя – Витор Белфорт. Онлайн трансляция
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2 сентября 10:28
12 сентября в Лос-Анджелесе 48-летний Оскар Де Ла Хойя (39-6, 30 KO) вернется спустя 13 лет в бокс и подерется с экс-чемпионом UFC 44-летним бразильцем Витором Белфортом (1-0, 1 КО).
Де Ла Хойя завершил карьеру в 2008 году, когда его досрочно проиграл филиппинцу Мэнни Пакьяо.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Примерное начало боя – 06:00.