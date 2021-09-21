Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
Оскар сошел с ума. Де Ла Хойя предложил Мейвезеру космическую сумму за очный поединок
Легендарный боксер хочет взять реванш у своего звездного соотечественника
19:14
Де Ла Хойя и Мейвезер / Фото - bleacherreportБывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя сделал невероятное предложение экс-обладателю титулов в пяти дивизионах Флойду Мейвезеру за очный поединок с ним.
Цитирует главу промоутерской компании Golden Boy TMZ Sports.
«Знаете, кого я хочу вызвать на следующий бой? Флойда Мейвезера. Предлагаю ему 100 миллионов долларов».
Напомним, в мае 2007 года Де Ла Хойяуступил Мейвезеру разделенным решением судей.
Ранее экс-чемпион мира в трех весовых категориях Феликс Тринидад отказался давать реванш Де Ла Хойе.
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