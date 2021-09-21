Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняУсика уже достали вопросами о его размере перед боем с Джошуа, но он нашел универсальный ответ на них
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 1
Сегодня 4
Завтра 4
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Удинезе - Наполи 0:4 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
22:00 Барселона - Гранада 1:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
16:15 Ужгород - Нива Т 0:2 Окончен
Хоккей (2 события из 8) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Донбасс - Белый Барс 12:2 Окончен
19:30 Мариуполь - Сокол 0:2 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико 1:0 2-й тайм
Футбол (3 события из 6) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
21:45 Фиорентина - Интер -:- Запланирован
21:45 Аталанта - Сассуоло -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Хетафе - Атлетико 1:0 2-й тайм
Хоккей (1 событие из 6) показать все
УХЛ 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
18:30 Кременчуг - Рулав Одд 6:1 Окончен
Футбол (4 события из 18) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
19:30 Специя - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Милан - Венеция -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Sapphirebet
Пари-матч
20:30 Севилья - Валенсия -:- Запланирован
23:00 Реал - Мальорка -:- Запланирован

Оскар сошел с ума. Де Ла Хойя предложил Мейвезеру космическую сумму за очный поединок

Легендарный боксер хочет взять реванш у своего звездного соотечественника


Бокс Профессиональный бокс
19:14
Оскар сошел с ума. Де Ла Хойя предложил Мейвезеру космическую сумму за очный поединок
Де Ла Хойя и Мейвезер / Фото - bleacherreport
Бывший чемпион мира в шести весовых категориях Оскар Де Ла Хойя сделал невероятное предложение экс-обладателю титулов в пяти дивизионах Флойду Мейвезеру за очный поединок с ним.

Цитирует главу промоутерской компании Golden Boy TMZ Sports.

«Знаете, кого я хочу вызвать на следующий бой? Флойда Мейвезера. Предлагаю ему 100 миллионов долларов».


Напомним, в мае 2007 года Де Ла Хойяуступил Мейвезеру разделенным решением судей.

Ранее экс-чемпион мира в трех весовых категориях Феликс Тринидад отказался давать реванш Де Ла Хойе.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Оскар де ла Хойя Флойд Мейвезер

Комментарии 1

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.
21 сентября 2021г. 20:42
Как всегда бла-бла-бла
0 0
Ответить

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Неравная схватка двух раскрученных звезд. Ровно восемь лет назад Мейвезер победил Альвареса
История
Неравная схватка двух раскрученных звезд. Ровно восемь лет назад Мейвезер победил Альвареса
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 18:00
У Мейвезера объяснили, в чем Ломаченко хуже Пакьяо и Флойда
У Мейвезера объяснили, в чем Ломаченко хуже Пакьяо и Флойда
Бокс Профессиональный бокс
14 сентября 13:57
3
Возраст – это помеха для бокса. Белфорт удосрочил Холифилда в 1-м раунде. Как это было
Возраст – это помеха для бокса. Белфорт удосрочил Холифилда в 1-м раунде. Как это было
Бокс Профессиональный бокс
12 сентября 05:29
Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
Белфорт намерен преследовать Де Ла Хойю
MMA
9 сентября 22:10
«Коронавирус ударил по мне очень сильно». Де Ла Хойю выписали из больницы
«Коронавирус ударил по мне очень сильно». Де Ла Хойю выписали из больницы
Бокс Профессиональный бокс
9 сентября 11:15
Возвращение в ринг Холифилда состоится 11 сентября
Возвращение в ринг Холифилда состоится 11 сентября
Бокс Профессиональный бокс
6 сентября 17:12

Новости: Бокс

Официально. Джошуа заключил новое соглашение с Matchroom Boxing
Официально. Джошуа заключил новое соглашение с Matchroom Boxing
Профессиональный бокс
21:37
Уайт: «Усик немного странный парень. Он пытается быть слишком эксцентричным»
Уайт: «Усик немного странный парень. Он пытается быть слишком эксцентричным»
Профессиональный бокс
21:10
Владимир Кличко: «Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы заниматься политикой»
Владимир Кличко: «Я сейчас не буду заявлять, что у меня есть какие-то планы заниматься политикой»
Профессиональный бокс
20:53
Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Валлин спрогнозировал результат поединка Усик – Джошуа
Профессиональный бокс
20:29
Майки Гарсия считает, что навыки Планта могут доставить Альваресу неприятности
Майки Гарсия считает, что навыки Планта могут доставить Альваресу неприятности
Профессиональный бокс
20:20
Альварес: «Хочу стать первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе и сотворить историю»
Альварес: «Хочу стать первым абсолютным чемпионом в суперсреднем весе и сотворить историю»
Профессиональный бокс
19:44
Плант: «Это не значит, что Альварес непобедим»
Плант: «Это не значит, что Альварес непобедим»
Профессиональный бокс
19:24
Оскар сошел с ума. Де Ла Хойя предложил Мейвезеру космическую сумму за очный поединок
Оскар сошел с ума. Де Ла Хойя предложил Мейвезеру космическую сумму за очный поединок
Профессиональный бокс
19:14
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Определилась конкретная сумма. Усик получит самый большой гонорар в карьере за бой с Джошуа
Профессиональный бокс
18:35
Все новости

Популярные новости

Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Украинская легкоатлетка: «На двух Олимпиадах у меня не было секса, но может в Париже повезет»
Легкая атлетика
17 сентября 19:09
23
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
16:20
42
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Опять! Экс-невеста Кличко появилась на публике в неудачном образе
Бокс Профессиональный бокс
16 сентября 11:13
2
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
История
Джошуа? Однажды Усик уже отправил в устрашающий нокаут большого британца – тот сразу же завершил карьеру
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:37
4
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Ломаченко получит шанс стать абсолютным чемпионом
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 19:18
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
В команде Уайлдера сообщили, что во время спаррингов в тренировочном лагере Фьюри наглухо нокаутировали
Бокс Профессиональный бокс
15 сентября 14:59
3
Все новости