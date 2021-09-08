Оскар Вальдес рассказал о поддержке Альвареса после проваленного допинг-теста

Канело уверен, что его товарищ абсолютно чист





Оскар Вальдес и Сауль Альварес / Фото: Инстаграм

Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе Оскар Вальдес (29-0, 23 KO) в интервью ESPN рассказал о поддержке Сауля Альвареса после проваленного допинг-теста.



«Мы не говорили очень много. Все видели мое лицо в тот день, когда мне сообщили о проваленном допинг-тесте. Все понимали мои чувства, поскольку я сразу же прервал тренировки, и все видели моё разочарование и шок на моем лице. Канело просто подошел ко мне и сказал: «Все будет хорошо, правда всплывет наружу. Не переживай, поскольку мы все знаем, как ты работаешь, как тренируешься. Мы все понимаем, что ты чист».

Напомним, 11 сентября Вальдес будет защищать чемпионский пояс в бою с Робсоном Консейсао.