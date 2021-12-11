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02:00 Сент-Луис Блюз - Анахайм Дакс -:- Запланирован
03:00 Колорадо Эвеланш - Флорида Пантерс -:- Запланирован
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Остались считаные часы! Приблизительное время начала боя Ломаченко – Комми

Вечер бокса проходит на легендарной арене Madison Square Garden
Бокс Профессиональный бокс
11 декабря 23:06
Остались считаные часы! Приблизительное время начала боя Ломаченко – Комми
Ломаченко - Комми / фото - Getty Images

Утром, 12 декабря, на легендарной арене Madison Square Garden состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank, в главном событии которого экс-чемпион трех весовых категорий, украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой бой против бывшего чемпиона IBF ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

Вечер начнется в 04:00 по киевскому времени. Начало боя Ломаченко – Комми стоит ждать не раньше 06:00.

Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT.

Новые котировки на бой Ломаченко – Комми.

Ранее Ломаченко рассказал, как пережил поражение от Лопеса.

 

Михаил Рыбак
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Ломаченко – Комми

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