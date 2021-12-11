Херринг: «Стивенсон способен тягаться с такими парнями как Ломаченко»
Остались считаные часы! Приблизительное время начала боя Ломаченко – Комми
Вечер бокса проходит на легендарной арене Madison Square Garden
11 декабря 23:06
Ломаченко - Комми / фото - Getty Images
Утром, 12 декабря, на легендарной арене Madison Square Garden состоится вечер бокса, организованный промоутерской компанией Top Rank, в главном событии которого экс-чемпион трех весовых категорий, украинец Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет свой бой против бывшего чемпиона IBF ганца Ричарда Комми (30-3, 27 КО).
Вечер начнется в 04:00 по киевскому времени. Начало боя Ломаченко – Комми стоит ждать не раньше 06:00.
Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT.
Новые котировки на бой Ломаченко – Комми.
Ранее Ломаченко рассказал, как пережил поражение от Лопеса.
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