Осторожно, после этого текста вы можете зауважать следующего соперника Ломаченко. История Ричарда Комми

Ему пришлось пройти непростой путь, чтобы стать чемпионом мира

Превью

Ричард Комми / Фото - sports24online.com

Это уже официально. Следующий бой Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) проведет 11 декабря на Madison Square Garden в Нью-Йорке. Соперником украинца станет другой экс-чемпион мира Ричард Комми (30-3, 27 КО).

34-летний боксер из Ганы прошел через разного типа испытания, прежде чем достичь подобного уровня – получить возможность боксировать на столь больших аренах, с такими титулованными соперниками.

«Нет разницы чего я достигну. Нет разницы куда я дойду. Я никогда не забуду откуда я родом. Моя мама считает, что жизнь складывается так, как она и должна. Поэтому она спокойно воспринимает любые события. Может быть, сначала проявит немного эмоций. Но точно не начнет сходить с ума. Она научила меня быть таким же. Уважать свое наследие, придерживаться правильного пути. И тогда ты получишь свое вознаграждение».

Ричард не обманывает – он действительно такой. Его тренерподтверждает слова боксера:

«Я теряю голову, если меня что-то не устраивает. Ричард же всегда готов подбодрить меня, говорит расслабиться. Он настолько спокоен, что порой я забываю – он зарабатывает на жизнь, избивая людей».

Комми вырос в Букоме, прибережном рыбацком районе на окраине столицы Ганы Аккры. Буком известен тем, скольких воинов ринга он воспитал. Но мало кто догадывается, настолько бедно живут местные жители.

Если в пригороде Аккры расположены роскошные поместья с таким количеством слуг, что позавидовал бы сам принц, то в Букоме люди могут позволить себе расслабиться разве что на пляже. Пока их дети в рваной одежде гуляют по свалкам.

Но этот город рыбаков воспитал Азума Нельсона (экс-чемпиона WBC), Нана Конаду (экс-чемпиона WBC и WBA), Бена Таки (экс-претендента на пояса WBC, WBA, IBF, соперника Рикки Хаттона и Кости Цзю) и других достойных боксеров.

Мама Коммирастила сына без отца. Чтобы прокормить ребенка она торговала на рынке скоропортящимися продуктами. Денег было настолько мало, что Ричард даже не посещал школу (до 2018 года образование в Гане на всех уровнях было платным).

«Я маменькин сынок. Она говорит, что когда я был ребенком, то никогда не просил купить то, что мне нравилось. Вместо этого я говорил: «Однажды я куплю это». Думаю, я унаследовал это от нее. Мы с ней похожи. Очень даже похожи».

Да, у него не было образования. Но Ричарду повезло, что он вырос талантливым спортсменом. Сначала это был футбол. Комми даже играл за команду из любительской лиги Ганы. Но потом он начал заниматься кикбоксингом. В 2007 году его заметили японские промоутеры и принялись возить его на соревнования по всему миру. И в итоге он осел в Объединенных Арабских Эмиратах.

«Побывав в разных странах я понял, чему меня учила мама. Иногда тебе кажется, что ты живешь плохо, но потом ты видишь, что есть люди, которым еще хуже. Или же ты можешь считать, что находишься на вершине мира, но, по факту, ты никуда не двигаешься. В жизни не все пальцы равны. Так же и ты должен оставаться скромным и уважительным, ведь никогда не знаешь, с кем тебя сведет судьба».

Так одна встреча перевернула жизнь Комми с ног на голову. Он работал тренером в спортзале и встретился с двумя парнями.

«Они были англичанами, которые приехали в Эмираты по работе. Я помогал им тренироваться. И, в итоге, мы начали достаточно тесно общаться. Они действительно подтолкнули меня к боксу. Я выиграл титул чемпиона мира и посвятил его им. Без них я бы не начал боксировать. Они навсегда в моем сердце».

Комми вернулся в Гану и присоединился к боксерскому клубу Бронкса, в котором работал лучший тренер страны Лоуренс Карл Локко. И вот спустя год занятий Ричарду снова повезло со знакомством: он встретил своего Майкла Аммо-Бедиако. Позже менеджер рассказывал:

«Я был в Гане в отпуске со своими сыновьями. Один из них тренировался в зале Карла, спарринговал с Комми. Уже тогда я увидел, что у Ричарда есть потенциал, чтобы стать чемпионом мира».

Любительская карьера Комми была короткой – всего 12 боев. И, в итоге, в 2011-м он начал боксировать по профессионалам.

Ему пришлось пройти через многое. Один из промоутеров дал ему шанс, но вскоре погиб. А после поражений отот Комми отказались компаньоны того промоутера.

«Это было тяжело. Но моя мама постоянно повторяла мне чтобы я не расстраивался. Она напоминала мне как далеко я зашел. Говорила концентрироваться только на том, что находится в моей власти».

Комми вернулся домой, одержал победу в Гане и подписал контракт с известным американским промоутером Лу ДиБеллой. А затем решил переехать в США, чтобы тренироваться под руководством наставника Сергея Деревянченко Андре Розье.

«Было много разговоров по поводу того, что я ушел от тренера Карла. Я ценю все, что он сделал для моей карьеры. Но я принял решение, которое должно было принести мне пользу. Андре перфекционист. Если бы он был тогда со мной, в 12-м раунде с Истером, то помог бы мне своими подсказками. В этом и разница между ним и Карлом. Андре помог бы мне».

С Розье Комми все же удалось осуществить мечту – стать чемпионом мира. Он даже провел одну удачную защиту титула, но потом уступил

Сейчас ему предстоит встретиться с одним из лучших боксеров своего времени – с Василием Ломаченко. Ричард преодолел много сложностей, но будет ли это испытание ему по зубам? Украинец вряд ли растрогается историей своего соперника.

Лопес, к примеру, признался, что даже не смотрел видео о жизни Комми – не хотел понимать, каким хорошим человеком является парень, которого придется побить. Нокаутировать уже во втором раунде.