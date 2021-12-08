Остроумный парень. Украинский проспект устроил перформанс во время церемонии взвешивания

Бой Богдана Штонды смотрите в прямом эфире на XSPORT

Фото: facebook.com/b1boxing

Украинский проспект Богдан Штонда (6-0, 3 КО) устроил настоящее шоу во время официальной церемонии взвешивания накануне боя против Франческо Леззи (14-20-2, 3 КО).

Штонда появился в шапке Санта Клауса и с мешочком сладостей – достал оттуда и подарил сопернику конфету. При этом на футболке у боксера было написано: «На ринге сладко не будет».

Бой Штонда – Леззи состоится сегодня, 8 декабря. На XSPORT будет доступна трансляция этого вечера бокса.