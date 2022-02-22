От обычного парня из села до боя за пояс чемпиона мира. Уникальная история украинского таланта

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 11
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 6
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Кальяри - Наполи 1:1 Окончен
22:00 Болонья - Специя 2:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Сельта - Леванте 1:1 Окончен
Хоккей (5 событий из 10) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Краматорск 2:4 Окончен
19:30 Мариуполь - Донбасс 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
00:00 Оттава Сенаторс - Нью-Йорк Рейнджерс 1:2 Окончен
03:00 Сан-Хосе Шаркс - Вегас Голден Найтс 1:4 Окончен
20:00 Бостон Брюинс - Колорадо Эвеланш 5:1 Окончен
Теннис (3 события из 48) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
09:00 Ангелина Калинина - Вероника Кудерметова -:- Отменен
13:00 Тереза Мартинкова - Элина Свитолина 2:1 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Анастасия Потапова - Леся Цуренко 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 2) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Челси - Лилль -:- Запланирован
22:00 Вильярреал - Ювентус -:- Запланирован
Хоккей (2 события из 13) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Монреаль Канадиенс - Торонто Мейпл Лифс 5:2 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Сиэтл Кракен 5:2 Окончен
Баскетбол (1 событие из 1) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Николаев - Киев-Баскет -:- Перенесен
Футбол (2 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Бернли - Тоттенхэм -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лидс -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 9) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол -:- Запланирован
18:30 Донбасс - Белый Барс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Флорида Пантерс - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
05:00 Анахайм Дакс - Сан-Хосе Шаркс -:- Запланирован
Сейчас в эфире
11:25
ЙОЙ
10:50
Волейбол. Суперлига-Дмарт. Мужчины. Житичи - Эпицентр-Подоляны

От обычного парня из села до боя за пояс чемпиона мира. Уникальная история украинского таланта

Богдан Штонда в прямом эфире XSPORT будет драться за титул IBF по молодежи
Бокс Профессиональный бокс
09:52
От обычного парня из села до боя за пояс чемпиона мира. Уникальная история украинского таланта
Богдан Штонда / Фото - B1 Boxing

Он рос в многодетной семье в самом что ни есть обычном селе. В детстве помогал на огороде, по хозяйству с коровами, свиньями, сдавал метал, чтобы заработать карманные деньги.

А в субботу, 26 февраля, Богдан Штонда (7-0, 3 КО) в прямом эфире телеканала XSPORТ проведет бой за пояс чемпиона мира по версии IBF среди молодежи. Уникальный путь.

Чтобы вы чуть лучшие понимали какой характер у этого парня, вот вам история его переезда в Киев. Богдан вместе со своим братом Валентином начал заниматься у себя в родном селе. Но затем они поняли, что для прогресса нужно менять условия тренировок.

«Я пришел в зал, первая тренировка – тренер меня поставил в спарринг. Ну а я, как из села, недолго думая – просто из-под жопы кидал ему что попало. И все туда: что не бью – все попадаю.

Мне очень сильно понравилось, и я захотел на вторую тренировку – она сразу, через два часа вечером. И вот построение, все стоят, и тренер спрашивает: «Ты знаешь, с кем ты боксировал? Это призер Украины».

Там паренек больше меня: я весил где-то 28 кг, а он – 40 кг. У нас было 10 кг разницы. Я такой: «Да ну, какой он призер?»

Мы у тренера пахали прям – оттачивали школу, все четко было. Но ему постоянно что-то не нравилось. Сделал что-то не так, неправильное движение и он кричит: «Пошел нах*р из зала». Там жесткая дисциплина была.

Он постоянно выгонял меня, а я приходил назад. И вот один раз он просто взял вещи – и на улицу выбросил: «Все, ты сюда больше не приходишь». У нас там было прям как в Китае – что-то неправильно сделал – и он тебе палкой по ноге ляпс. Тренер жесткий был.

После этого я решил не возвращаться. Через неделю тот тренер набрал брату старшему и говорит: «Есть тренер Владимир Богатыренко, пускай к нему пойдет. Я с ним не могу работать».

Он, наверное, понимал, что уже все что мог мне дал, что большего не может».

Сейчас Штонда продолжает тренироваться под руководством Владимира Богатыренко, который возглавляет женскую сборную Украины U-22.

Семь боев – семь побед. Это статистика работы этого дуэта. Интересно, что Штонда дебютировал в профессионалах только в июле 2020 года. То есть прошло меньше двух лет, как он уже вышел на первый титульный поединок.

Первые три боя Богдана в профессионалах – все досрочные победы. Вот они:

Нокаут ударом по корпусу в дебютном поединке против Игоря Катрухи

Нокаут ударом по корпусу в поединке против Владислава Винника:

Угол соперника выбросил белое полотенце в бою против Александра Червяка:

Дальше уровень оппозиции Богдана серьезно повысился. Если суммарный рекорд его первых соперников составлял 0 побед, 6 поражений и 1 ничью, то о следующих четырех подобного не скажешь: 35 побед, 67 поражений, 7 ничьих.

Да, баланс побед и поражений отрицательный, но кто будет бросать молодого парня под танки? Куда важнее было то, что теперь он сталкивался в ринге с соперниками, которые действительно прошли в своей карьере через многое. И каждого из них украинец сумел победить. Разгромными, единогласными решениями судей.

Теперь проспект B1 Boxing проведет поединок против француза Милана Прата (13-0, 10 КО). И поедет драться на территории соперника. А это всегда опасно. Заравор Петросян не даст соврать.

Интересно, что свой предыдущий бой Штонда провел против Франческо Лецци. И тот уже встречался с Пратом. Правда, их поединок официально признан не состоявшимся.

«Удар у него есть. Он сильный. Он достойный. И, я думаю, мы покажем очень красивый бой».

Так своего соперника описал сам Штонда. Украинец понимает важность этого поединка. И верит, что победа в нем позволит покорить новые вершины:

«Этот бой на данный момент, я не знаю, как бой жизни. Он мне даст много возможностей подниматься выше. К титулу чемпиона мира».

Два яркие боксера. Разница в росте – всего один сантиметр. Разница в возрасте – всего два года. Штонда и Прат должны устроить яркий поединок.

И украинец надеется по его окончании увезти пояс домой. Стать чемпионом мира. Сначала среди молодежи. А уже потом строить планы на большие титулы.

Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Богдан Штонда

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер Штонды: «Соперник очень достойный, сильный, физически хорошо подготовлен»
Тренер Штонды: «Соперник очень достойный, сильный, физически хорошо подготовлен»
Бокс Профессиональный бокс
21 февраля 20:57
Украинский проспект завершил подготовку к поединку за пояс чемпиона мира
Украинский проспект завершил подготовку к поединку за пояс чемпиона мира
Бокс Профессиональный бокс
21 февраля 20:00
Тренер Штонды: «Он очень интересный боксер, своеобразный и разносторонний»
Тренер Штонды: «Он очень интересный боксер, своеобразный и разносторонний»
Бокс Профессиональный бокс
21 февраля 19:56
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция
Бокс Профессиональный бокс
21 февраля 19:32

Новости: Бокс

Менеджер Ломаченко: «Намечается еще кое-что, если вдруг не срастется с Камбососом»
Менеджер Ломаченко: «Намечается еще кое-что, если вдруг не срастется с Камбососом»
Профессиональный бокс
10:16
Виталий Кличко: «Россия фактически объявила войну Украине»
Виталий Кличко: «Россия фактически объявила войну Украине»
Профессиональный бокс
09:57
От обычного парня из села до боя за пояс чемпиона мира. Уникальная история украинского таланта
Превью
От обычного парня из села до боя за пояс чемпиона мира. Уникальная история украинского таланта
Профессиональный бокс
09:52
Менеджер Усика: «Назначение Ломаченко обязательным претендентом на пояс Камбососа ничего не меняет»
Менеджер Усика: «Назначение Ломаченко обязательным претендентом на пояс Камбососа ничего не меняет»
Профессиональный бокс
09:29
«Зоравор все сделал, чтобы ему подняли руку». Вячеслав Сенченко о скандальном поражении подопечного в России
Эксклюзив
«Зоравор все сделал, чтобы ему подняли руку». Вячеслав Сенченко о скандальном поражении подопечного в России
Профессиональный бокс
09:09
Уайт: «Я пытался добиться боя с Фьюри уже долгое время»
Уайт: «Я пытался добиться боя с Фьюри уже долгое время»
Профессиональный бокс
08:38
Уайт подписал контракт на бой с Фьюри
Уайт подписал контракт на бой с Фьюри
Профессиональный бокс
07:42
Редкач: «У Постола есть все для победы над Расселлом»
Эксклюзив Редкач: «У Постола есть все для победы над Расселлом»
Профессиональный бокс
07:27
Виталий Кличко: «Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно»
Виталий Кличко: «Партнеры Украины должны ввести санкции против России! Немедленно»
21 февраля 22:57
Все новости

Популярные новости

«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
«Если уж позорить страну на весь мир, то не только результатами». Украинский комментатор – о положительной допинг-пробе Каминской
Olympics Пекин-2022
16 февраля 20:51
22
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Скандал в сборной ОКР. Проигравшая золото фигуристка имеет претензии к тренеру победительницы
Olympics Пекин-2022
17 февраля 17:58
22
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Линарес: «Лучшим боем для Камбососа был бы поединок с Хэйни, потому что у Ломаченко сейчас откат в карьере»
Бокс Профессиональный бокс
19 февраля 10:00
1
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
USADA: В организме россиянки Валиевой нашли три препарата для повышения выносливости
Olympics Пекин-2022
16 февраля 08:50
28
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Седнев: «Поздравляю Украину с большим достижением – три украинца представят страну в масс-старте»
Olympics Пекин-2022
18 февраля 10:56
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
«Слезы счастья и небольшого огорчения». Обвиняемая в употреблении допинга россиянка прокомментировала решение CAS
Olympics Пекин-2022
15 февраля 07:36
21
Все новости