От обычного парня из села до боя за пояс чемпиона мира. Уникальная история украинского таланта

Богдан Штонда в прямом эфире XSPORT будет драться за титул IBF по молодежи

Богдан Штонда / Фото - B1 Boxing

Он рос в многодетной семье в самом что ни есть обычном селе. В детстве помогал на огороде, по хозяйству с коровами, свиньями, сдавал метал, чтобы заработать карманные деньги.

А в субботу, 26 февраля, Богдан Штонда (7-0, 3 КО) в прямом эфире телеканала XSPORТ проведет бой за пояс чемпиона мира по версии IBF среди молодежи. Уникальный путь.

Чтобы вы чуть лучшие понимали какой характер у этого парня, вот вам история его переезда в Киев. Богдан вместе со своим братом Валентином начал заниматься у себя в родном селе. Но затем они поняли, что для прогресса нужно менять условия тренировок.

«Я пришел в зал, первая тренировка – тренер меня поставил в спарринг. Ну а я, как из села, недолго думая – просто из-под жопы кидал ему что попало. И все туда: что не бью – все попадаю. Мне очень сильно понравилось, и я захотел на вторую тренировку – она сразу, через два часа вечером. И вот построение, все стоят, и тренер спрашивает: «Ты знаешь, с кем ты боксировал? Это призер Украины». Там паренек больше меня: я весил где-то 28 кг, а он – 40 кг. У нас было 10 кг разницы. Я такой: «Да ну, какой он призер?»

Мы у тренера пахали прям – оттачивали школу, все четко было. Но ему постоянно что-то не нравилось. Сделал что-то не так, неправильное движение и он кричит: «Пошел нах*р из зала». Там жесткая дисциплина была. Он постоянно выгонял меня, а я приходил назад. И вот один раз он просто взял вещи – и на улицу выбросил: «Все, ты сюда больше не приходишь». У нас там было прям как в Китае – что-то неправильно сделал – и он тебе палкой по ноге ляпс. Тренер жесткий был. После этого я решил не возвращаться. Через неделю тот тренер набрал брату старшему и говорит: «Есть тренер Владимир Богатыренко, пускай к нему пойдет. Я с ним не могу работать». Он, наверное, понимал, что уже все что мог мне дал, что большего не может».

Сейчас Штонда продолжает тренироваться под руководством Владимира Богатыренко, который возглавляет женскую сборную Украины U-22.

Семь боев – семь побед. Это статистика работы этого дуэта. Интересно, что Штонда дебютировал в профессионалах только в июле 2020 года. То есть прошло меньше двух лет, как он уже вышел на первый титульный поединок.

Первые три боя Богдана в профессионалах – все досрочные победы. Вот они:

Нокаут ударом по корпусу в дебютном поединке против Игоря Катрухи

Нокаут ударом по корпусу в поединке против Владислава Винника:

Угол соперника выбросил белое полотенце в бою против Александра Червяка:

Дальше уровень оппозиции Богдана серьезно повысился. Если суммарный рекорд его первых соперников составлял 0 побед, 6 поражений и 1 ничью, то о следующих четырех подобного не скажешь: 35 побед, 67 поражений, 7 ничьих.

Да, баланс побед и поражений отрицательный, но кто будет бросать молодого парня под танки? Куда важнее было то, что теперь он сталкивался в ринге с соперниками, которые действительно прошли в своей карьере через многое. И каждого из них украинец сумел победить. Разгромными, единогласными решениями судей.

Теперь проспект B1 Boxing проведет поединок против француза Милана Прата (13-0, 10 КО). И поедет драться на территории соперника. А это всегда опасно. Заравор Петросян не даст соврать.

Интересно, что свой предыдущий бой Штонда провел против Франческо Лецци. И тот уже встречался с Пратом. Правда, их поединок официально признан не состоявшимся.

«Удар у него есть. Он сильный. Он достойный. И, я думаю, мы покажем очень красивый бой».

Так своего соперника описал сам Штонда. Украинец понимает важность этого поединка. И верит, что победа в нем позволит покорить новые вершины:

«Этот бой на данный момент, я не знаю, как бой жизни. Он мне даст много возможностей подниматься выше. К титулу чемпиона мира».

Два яркие боксера. Разница в росте – всего один сантиметр. Разница в возрасте – всего два года. Штонда и Прат должны устроить яркий поединок.

И украинец надеется по его окончании увезти пояс домой. Стать чемпионом мира. Сначала среди молодежи. А уже потом строить планы на большие титулы.

Бой за пояс IBF. Богдан Штонда – Милан Прат. Видео трансляция