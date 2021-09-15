«Отбил Фьюри голову». Экс-тренер Джошуа рассказал о спарринге Энтони и Тайсона
Шон Мерфи, бывший тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), рассказал о спарринге «Эй Джея» против обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), который состоялся в 2010 году. Слова Мерфи приводит thesun.co.uk:
«Они вышли, Джошуа выбросил джеб, апперкот, левый хук – и у Фьюри подкосились ноги, они стали резиновыми! Тайсон схватился за канаты, а я сказал ему: «Дружище, нельзя этого делать, ты должен опустить канаты». Он сделал это и сказал: «Хорошо». Они провели первый раунд, и Джошуа действительно утер ему нос.
Перед вторым раундом я сказал Энтони: «Просто выйти и делай то, что делал. Расслабься, бей прямые удары, ничего не выдумывай». Он вышел, и Тайсон начал болтать с ним, что-то шептать ему на ухо. Джошуа немного взбесился, теперь он попытался нокаутировать Фьюри.
Энтони вернулся в угол, и я сказал ему: «Что ты делаешь? Продолжай боксировать, делай то, что я тебе говорил». Он вышел на следующий раунд, проигнорировал разговоры и просто отбил Фьюри голову».
25 сентября Джошуа подерется против Александра Усика. Фьюри 9 октября в третий раз встретится с Деонтеем Уайлдером.
Ранее Фьюри заявил, что уничтожит Джошуа.