«Отдал бы Канело не больше 4 раундов». Менеджер Усика высказался о бое Альвареса, который нацеливался на украинца, а проиграл россиянину

Бивол единогласным решением судей победил мексиканца

Фото: RingSide24

Менеджер Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Александра Усика (19-0, 13 KO) Эгис Климас в интервью Boxing Social высказался о результате поединка Сауля Альвареса (57-2-2, 39 KO) и Дмитрия Бивола (20-0, 11 KO):



Я считаю, что Бивол проделал хорошую работу и победил. Не может быть никаких сомнений. Наконец мы дождались правильного решения судей в Лас-Вегасе. Я верю, что счет 115:113 – это слишком много для Канело. Я бы отдал Альваресу не более 3-4 раундов.

Напомним, что Альварес говорил, что может побить Усика, а Климас сказал, что о поединке можно говорить только после победы над россиянином.