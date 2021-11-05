Соперник Захареева из России: «Пока не будет золотой медали чемпионата мира, нечему радоваться»
Отдувается за всю команду. Видео победы Захареева в полуфинале ЧМ по боксу
19-летний украинец единогласным решением судей победил Сархана Алиева
15:38
Фото: Ukrainian Boxing Federation
19-летний украинец Юрий Захареев пробился в финал чемпионата мира в категории до 71 кг.
Вашему вниманию видео полуфинального боя, в котором Захареев единогласным решением судей победил представителя Азербайджана Сархана Алиева.
Комментарий Захареева после боя.
В финале соперником Захареева станет Вадим Мусаев из России. Бой пройдет 6 октября. Прямая трансляция будет доступна на XSPORT.
Напомним, на чемпионат мира сборная Украины отправила 13 боксеров, 12 из которых не добрались до медальных поединков.