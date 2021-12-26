Отец Бенавидеса: «Альварес должен встретиться с моим сыном, потому что Давид лучший из лучших»

Специалист подверг критике Канело

Сауль Альварес / фото - boxingscene.com

Известный тренер Хосе Бенавидес считает, что мексиканская суперзвезда Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) побеждал чемпионов, которые уже давно миновали пик в своей карьере, и если Канело хочет доказать свое величие то должен встретиться с сильнейшим бойцом этой весовой категории, которым, по мнению тренера, является его сын Давид Бенавидес (25-0, 22 КО).

Хосе цитиурет ресурс boxingnews24.com:

«Я не в восторге от действий Канело. Он выбрал себе всех бойцов, которые уже в скором времени собирались на пенсию. Он дрался со всеми этими чемпионами, которые на момент встречи с ним были уже старыми и далеко не в расцвете сил. Они сделали умный ход. Теперь у них есть все титулы второго среднего веса, но если ты говоришь, что являешься королем этой весовой категории, то тебе следует драться с первым, вторым и третьим претендентом, верно? Дэвид является номером один в этой весовой категории, но Альварес не хочет драться с ним. Он должен встретиться с моим сыном, потому что Давид лучший из лучших. Так почему он не хочет принять это испытание? Я понимаю Канело, лучше подняться в тяжелый вес и провести бой с неизвестным африканским парнем, чем встретиться с Давидом».

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