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Отец Бенавидеса уверен, что Альварес не вернется в суперсредний вес, чтобы избежать боя с его сыном

Но отметил, что Дэвид все равно будет ждать Канело
Бокс Профессиональный бокс
09:58
Отец Бенавидеса уверен, что Альварес не вернется в суперсредний вес, чтобы избежать боя с его сыном
Сауль Альварес / Фото: Showtime

Отец и тренер Дэвида Бенавидеса Хосе Бенавидес-старший уверен, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес боится боксировать с его сыном, сообщает boxingnews24.com.

«Если Альварес думает, что против Дэвида, это легкий бой, и он никогда не побеждал ни одного чемпиона, то почему не заберет свое вознаграждение? «Канело» должен закрыть всем рот и принять этот вызов. Потому что, когда вы выступаете на таком уровне, то должны доказывать свое величие и в любом бою у вас могут возникнуть проблемы. Появляется много молодых и талантливых ребят, сильных бойцов.

Я уверен, что он не вернется во второй средний вес. Я считаю, он будет выступать в полутяжелом или займется другими делами. Если все же Альварес решится вернуться, Дэвид будет ждать его.

Мы не беспокоимся сейчас об Альваресе. Нас беспокоит поединок против Давид Ламье. Меня не волнует, что делает Альварес. Надеюсь, он откажется от всех титулов, и мы пойдем за ними. Лемье – это сложный бой и сейчас мы должны сосредоточиться на нем».

Напомним, ранее Александр Гвоздик рассказал, что Бенавидес очень опасный для любого боксера, в том числе Альвареса.

 

Источник: fightnews.info Карен Агабекян
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Теги

Давид Бенавидес Сауль Альварес

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