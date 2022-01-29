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Отец Фьюри: «Если бы нам предложили 15 миллионов фунтов отступных, мы бы сразу же их взяли»

Джон Фьюри высказался о ситуации вокруг Энтони Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
16:55
Отец Фьюри: «Если бы нам предложили 15 миллионов фунтов отступных, мы бы сразу же их взяли»
Фото: The Sun

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью порталу talkSPORT признался, что на месте Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) они с сыном без раздумий согласились бы взять отступные за отказ от незамедлительного реванша с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Если бы нам поступило такое предложение, то я бы сразу же согласился. Бум! И все сделано за пару секунд. Халявные деньги? 15 миллионов фунтов стерлингов? Берите их! Мы бы сразу же взяли эти деньги – это бизнес.

Представители рабочего класса где-то в Блэкпуле работают как ишаки за сотни фунтов в неделю, так почему же эти парни могут требовать халявные деньги? Тем более в таком размере – 15 миллионов фунтов, 5 миллионов фунтов. Бросьте! Я знаю, что их положение позволяет запрашивать подобные суммы, но Тайсон заставит Уайта заработать эти деньги».

Джон Фьюри обвинил Эдди Хирна в срыве поединка Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Джон Фьюри Александр Усик Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

Комментарии 1

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29 января 2022г. 18:14
Математика, увы, не на стороне Тайсона, с каждым новым боем шанс продуть все выше и выше, это даже не беря в расчет возвраст.
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