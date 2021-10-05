Отец Фьюри намекнул, что Уайлдеру стоит равняться на Джошуа

Джон Фьюри / фото - ТF

Джон Фьюри, отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), намекнул, что Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО) стоит равняться на поведение Энтони Джошуа (24-2, 21 КО). Цитирует Джона Фьюри портал WBN.

Я люблю когда мужчина ведет себя как мужчина, а не как избалованный ребенок. Меня восхищают люди, проигрывающие и сохраняющие достоинство. Стать лучше Уайлдеру помешает его поведение. Вы видели, чтобы Мэнни Пакьяо винил свой костюм, свою команду. Как я уже говорил, я бы привлек его к суду, и никакого дополнительного шанса у него бы не было».