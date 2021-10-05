Джон Фьюри: «Макгрегор копирует манеру поведения Тайсона»
Отец Фьюри намекнул, что Уайлдеру стоит равняться на Джошуа
Джон Фьюри советует «Бронзовому бомбардировщику» научиться достойно проигрывать
12:57
Джон Фьюри / фото - ТF
Джон Фьюри, отец чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО), намекнул, что Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО) стоит равняться на поведение Энтони Джошуа (24-2, 21 КО). Цитирует Джона Фьюри портал WBN.
«Меня спросили, похож ли Уайлдер на AJ. Никогда не стоит сравнивать этих двух мужчин. Джошуа даже в поражении проявил достоинство, понял, что пошло не так и попытается это исправить. А второй полностью отрицает свои ошибки и уже два года несет полную чушь. Тайсон будет знать, когда драться, когда боксировать, и у Уайлдера просто нет нужного бойцовского интеллекта, чтобы когда-либо с этим совладать. Как можно что-то почерпнуть из поражения, продолжая оправдываться?Напомним, Уайлдер обещает оторвать Фьюри голову.
Я люблю когда мужчина ведет себя как мужчина, а не как избалованный ребенок. Меня восхищают люди, проигрывающие и сохраняющие достоинство. Стать лучше Уайлдеру помешает его поведение. Вы видели, чтобы Мэнни Пакьяо винил свой костюм, свою команду. Как я уже говорил, я бы привлек его к суду, и никакого дополнительного шанса у него бы не было».