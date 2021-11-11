Отец Фьюри: «Никакой тренер в США не поможет Джошуа перед реваншем с Усиком»

Но у Джона есть кандидат получше

Джошуа и Усик / Фото: Getty Images

Отец чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри рассказал в интервью BT Sport Boxing, кто может спасти Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) от поражения в реванше с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Джошуа согласился на помощь Тайсона? Ну разве это не милота. Энтони – чувствительный парень, но точно не дурак. AJ, никакой тренер в США не поможет тебе, а Фьюри может. Так почему бы не остаться в Британии. Кто знает, куда тебя это приведет. Я вам скажу, что Тайсон может тренировать. Я помню, как я видел, как во время спаррингов он взял одного ребятишку. И уже к шестому раунда парень выглядел будто претендент на титул чемпиона. Он передал частичку своих знаний, и парень стал намного лучше. А у «Цыганского короля» это вызвало улыбку.

Напомним, что есть три возможных места проведения у второго боя супертяжей.