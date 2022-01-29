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Отец Фьюри обвинил Хирна в срыве поединка своего сына с Усиком

Джон Фьюри не доволен работой промоутера
Бокс Профессиональный бокс
15:40
Отец Фьюри обвинил Хирна в срыве поединка своего сына с Усиком
Джон Фьюри / фото - Getty Images

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), в интервью порталу talkSPORT обвинил промоутера Эдди Хирна в срыве поединка своего сына против обладателя титулов WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

«Эдди Хирн считает себя умным, но он и раньше не мог найти общий язык с Тайсоном. Теперь у него снова дела с ним, и он хотел бы никогда не слышать о фамилии Фьюри. Он хочет, чтобы фамилии Фьюри и вовсе не существовало. Хирн просто лишил Джошуа сотни миллионов фунтов, и при этом он сам бы получил 10 процентов от этого. Он обставил себя на 20 миллионов фунтов.

Мы смеемся над тобой, мой друг. Ты сел в лужу! Хочешь вести бизнес, Эдди? Тебе нужно перестать спрашивать совета у твоего папаши, поверь мне. Даже 10-летний пацан заключил бы эту сделку».

Глава Top Rank Боб Арум назвал причину срыва боя между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Джон Фьюри Тайсон Фьюри Эдди Хирн Александр Усик

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