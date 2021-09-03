Уайлдер перед поединком с Фьюри ставит рекорды в жиме лежа
Отец Фьюри рассказал, чем займется Тайсон после завершения карьеры боксера
Джон считает, что сын продолжит драться
3 сентября 13:39
Тайсон Фьюри / Фото: MTK Global
Отец чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) Джон Фьюри заявил, что его сын после завершения карьеры в боксе будет выступать в смешанных единоборствах.
Слова Джона приводить boxingscene.com:
Тайсон быстр и отлично координирован. Я действительно верю, что если бы за него взялся топовый тренер по ММА, то он вышел на высокий уровень.
Когда Тайсон завершит выступления в боксе, он, вероятно, перейдет в смешанные единоборства. Вот увидите.
Напомним, что 9 октября «Цыганского короля» ожидает трилогия с американцем Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).