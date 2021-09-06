Отец Фьюри: «Тайсон обязательно добьется успеха в ММА»

Джон Фьюри рассказал чем займется его сын после завершения боксерской карьеры

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), считает, что его сын, после того, как завершит боксерскую карьеру, будет выступать по правилам ММА.

Фьюри-старшего цитирует портал mmamania.com:

«При правильных тренировках, у него все получается хорошо. Я видел, как он преуспевал в разных видах спорта, это касается и борьбы. К тому же ему нравится покорять новые вершины. Я знаю, что представляет Тайсон. Хотите, верьте, хотите, нет, но он может использовать гораздо больше, чем просто руки в боксе. Я действительно верю, что если бы Тайсона взял к себе хороший тренер по ММА, то он смог бы с ним сделать большие дела. Можете спросить Даррена Тилла, они вместе тренировались. У Тайсона одинаково хороший удар, как руками, так и ногами. Он хорошо использует колени и локти. Я видел, как он действует, когда неограничен одним боксом. Я знаю, на что Тайсон способен и при приличном обучении он обязательно добьется успеха в этом виде спорта».

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) перед поединком с Тайсоном Фьюри ставит рекорды в жиме лежа.