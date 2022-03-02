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XSPORT Review

Отец Фьюри: «Тайсон слишком умен, слишком ловок и превосходит Уайта во всем»

Джон Фьюри рассказал, как проходит подготовка его сына к бою с британцем
Бокс Профессиональный бокс
21:50
Отец Фьюри: «Тайсон слишком умен, слишком ловок и превосходит Уайта во всем»
Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), рассказал, как проходит подготовка его сына к поединку с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО), а также в очередной раз заявил, что у претендента нет шансов в этом противостоянии.

Слова Фьюри приводит ресурс boxingnews24.com:

«У нас хорошая команда и мы не беспокоимся о бое, но главное, мы уверены, что Диллиан не справится с умственными способностями Тайсона. Фьюри сейчас в ударе.

Что касается тренировочного процесса, то мы опережаем график и его вес правильный. Мы будем тренироваться для этого соперника, как и для любого другого оппонента. Тайсон защищает свой титул в супертяжелом весе, и мы должны убедиться, что делаем все правильно и одержим победу.

При этом у нас нет недооценки Уайта, просто Тайсон слишком умен, слишком ловок и превосходит своего соперника во всем. Я могу это сказать не только о Диллиане, но и любом другом бойце. Я не видел другого тяжеловеса, который приблизительно был бы на уровне Тайсона».

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля.

Рене Тер Велде
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Теги

Джон Фьюри Тайсон Фьюри Диллиан Уайт

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