У Уайлдера нет шансов? Вспомните, как Деонтей отключил Фьюри в первом бою
Отец Фьюри: «Тайсон собирается расколоть голову Уайлдера»
Джон Фьюри – о предстоящей трилогии сына
8 октября 17:28
Джон Фьюри / фото - BoxingTalk
Джон Фьюри, отец чемпиона супертяжелого веса по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), поделился ожиданиями от предстоящей трилогии своего сына с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО). Цитирует Фьюри-старшего портал Talk Sport.
«Тайсон собирается расколоть голову Уайлдера так, словно это вареное яйцо. Тайсон находится в режиме разрушения. Он в своей лучшей форме. Он сосредоточен. Он хочет провести бой с этим парнем и отомстить за то, что он говорил. Уайлдер дискредитировал его, он подорвал значимость его достижений.
Уайлдер был ужасен втором поединке. Я никогда не видел столь недостойного человека в истории бокса. Это было позорно».
Напомним, Валуев назвал победителя трилогии Фьюри – Уайлдер.
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