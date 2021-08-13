Фьюри самоироничным фото показал, каким он будет в трилогии с Уайлдером
Отец Фьюри: «Уайлдер – кусок мусора, но он умеет драться и способен ударить»
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15:57
Фьюри и Уайлдер / Фото - thetimes.co.ukОтец чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), Джон Фьюри, поделился мыслями о предстоящем поединке своего сына с экс-обладателем титула Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Фьюри-старшего boxingnews24.com.
«Тайсон снова будет драться с монстром. Мне плевать, будет ли он боксировать с Уайлдером в следующем бою или вообще когда-нибудь. Время должно быть правильным. Единственная проблема Тайсона – простой (Фьюри провел последний бой в феврале 2020 года). Если бы он оставался активным, то мог бы подраться с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером в один вечер. Но есть обстоятельства, ситуация в мире, коронавирус и так далее. Мы должны выйти в ринг, когда будем готовы, не раньше этого времени. Если уехать в США готовым наполовину, то твой пояс останется там. Это правда, потому что я реалист. Если не сделать это правильно, то твой титул останется в Америке. Я знаю, что Тайсон раскатал и избил Уайлдера в прошлом бою, но без подготовки что-то может пойти не так. Деонтей Уайлдер по-прежнему самый опасный супертяжеловес, его нужно уважать. Я ненавижу его как человека. Он не мужчина, и это факт. Он кусок мусора, но этот кусок мусора умеет драться и способен ударить. Так что мы все должны сделать правильно».
Напомним, третий поединок между боксерами должен был состоятся 24 июля, однако из-за коронавируса у британца бой перенесли на 9 октября.
Первый бой Фьюри и Уайлдера продлился 12 раундов и завершился ничьей. Во втором поединке Тайсон победил техническим нокаутом.
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