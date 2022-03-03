Отец Фьюри: «Украинский народ должен гордиться Усиком – он бегает с автоматом и защищает свою страну»

Фото: Facebook Усика

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри высказался о решении Александра Усика (19-0, 13 KO) вступить в территориальную оборону:



В этой ситуации его мысли не будут заняты Энтони Джошуа. Он будет занят защитой своей территории. Украинский народ должен гордиться Усиком. Мы что можем сделать, так это помолиться за тех русских парней, которые действительно не хотели войны, но им пришлось выполнить приказ своего президента.