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Отец Фьюри: «Украинский народ должен гордиться Усиком – он бегает с автоматом и защищает свою страну»

Джон сомневается, что реванш Александра с Джошуа реально провести в свете военных действий
Бокс Профессиональный бокс
12:49
Отец Фьюри: «Украинский народ должен гордиться Усиком – он бегает с автоматом и защищает свою страну»
Фото: Facebook Усика

Отец чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри высказался о решении Александра Усика (19-0, 13 KO) вступить в территориальную оборону:

Если не будет нормализации отношений между Украиной и Россией в ближайшее время, я не думаю, что мы увидим реванш между Усиком и Джошуа. Это невозможно, потому что Александр сейчас бегает с автоматом и защищает свою страну. Что ж, он должен это делать. Он защищает свою страну, как и братья Кличко.

В этой ситуации его мысли не будут заняты Энтони Джошуа. Он будет занят защитой своей территории. Украинский народ должен гордиться Усиком. Мы что можем сделать, так это помолиться за тех русских парней, которые действительно не хотели войны, но им пришлось выполнить приказ своего президента.

Напомним, что «Цыганский король» готов вступить в битву с россией.

Источник: fightnews.info Олег Шумейко-младший
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