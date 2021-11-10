Отец Фьюри: «В третьем поединке с Уайлдером Тайсон был готов только на 50%»

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Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) Джон Фьюри заявил, что в третьем поединке с американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) его сын был готов лишь на 50%.



Все же, учитывая то, что у Тайсона был довольно длительный простой, он решил выйти в ринг. Он был настроен идти на войну. Было понятно, что если учитывать его физическое состояние, нужно забыть о боксе. В результате он просто стал прямо пред своим соперником.

Если вспомнить четвертый раунд, то Тайсон допустил простую ошибку. Опытный боксер никогда не сделал бы этого. Он пошел прямо на свое соперника и пропустил этот правый удар. Раньше Тайсон никогда не допустил бы эту ошибку».