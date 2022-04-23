Отец Фьюри: «Вы однозначно увидите Тайсона против победителя боя Усик – Джошуа 2»

Джон Фьюри заявил, что его сын сразится с победителем реванша между украинцем и AJ

Тайсон Фьюри / фото - boxingscene.com

Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO), заявил, что его сын, вопреки собственным обещаниям, не завершит карьеру после боя с Диллианом Уайтом (28-2, 19 КО) и сразится с победителем реванша между Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Джона Фьюри цитирует ресурс boxing247.com:

«Может ли человек бросить то, чем занимается всю жизнь, то, что в его ДНК? Я скажу, что нет. Он уже уходил на пенсию. У Тайсона был долгий и тяжелый лагерь, он тренировался с января, сразу после Рождества. Они будут говорить глупые вещи, не так ли? Тайсон хочет продолжать драться, и я тоже хочу этого. Пусть Усик побоксирует с Джошуа, а затем вы однозначно увидите Тайсона против победителя этого боя. Он не сможет этому сопротивляться. Он не сможет сказать «нет» этому поединку. Тайсон будет словно ребенок в кондитерском магазине, он захочет этого. Как он может не захотеть?»

Официально. Бой Уайт – Фьюри состоится 23 апреля. Энтони Джошуа признался, что будет болеть за Диллиана Уайта в бою с Тайсоном Фьюри.