Отец Хэйни: «Мой сын – чемпион, но ему пришлось охотиться за Джозефом Диасом»

Билл Хэйни порассуждал о грядущем поединке Девина

Фото: boxingscene.com

Билл Хэйни, отец и тренер чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (26-0, 15 КО), порассуждал о грядущем поединке против Джозефа Диаса (32-1-1, 15 KO), который пройдет 4-го декабря на MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе.

Билла Хэйни цитирует издательство boxingscene.com:

«Дэвин – чемпион мира, но по иронии судьбы в данном конкретном случае именно он тот, кто открыл охоту. Это он охотился за «Джо-Джо» Диасом. Мы отталкивались от предположения, что после боя с Хавьером Фортуной Диас станет обязательным претендентом. Так что мы готовились к нему. Не думайте, что мы неподготовлены. Мы готовы к «Джо-Джо» Диасу, и надеемся, что он тоже. Мы ожидаем, что Диас начнет действовать уже в первом раунде, поскольку Дэвин будет в ринге с самого старта и до финального гонга. Хотя не думаю, что бой продлится так долго. Мне кажется, мой сын остановит Диаса в эффектной манере».

Джозеф Диас не был удивлен срыву поединка с Райаном Гарсией (21-0, 18 КО).