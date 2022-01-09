Отец Хэйни назвал боксера, который сможет «задать жару» Ломаченко

Сам Девин прошел этого бойца с большими проблемами

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Билл Хэйни, отец, тренер и менеджер легковеса Девина Хэйни (27-0, 15 КО), считает, что последний соперник его сына Джозеф Диас (32-2-1, 15 КО) смог бы доставить большие проблемы топам дивизиона, в том числе, украинцу Василию Ломаченко (16-2, 11 КО):

«Он задаст проблем всем в списке (Ломаченко, Дэвис, Лопес, Камбосос). По стилю самый худший для него поединок, вероятно, будет против Джервонты Дэвиса, потому что Джозеф идет вперед, а Джервонте нравится, когда бойцам надо идти вперед. Он задаст проблем Ломаченко, Теофимо и Камбососу. Он лучше Комми».

Напомним, Диас дал конкурентный бой Хэйни, однако проиграл на записках судей.

В этом же интервью Билл Хэйни рассказал, почему может сорваться поединок Девина против абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа.