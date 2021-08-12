Отец Хижняка: «Саша – воин. Мы еще вернемся с олимпийской медалью»

Алекснадр Хижняк / Фото: Getty Images

Отец серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка Александр Хижняк-старший на пресс-конференции после прилета из Японии рассказал о дальнейших планах средневеса:



Олимпиада – это ни с чем не сравнится. Каждый спортсмен, тренер, он всегда стремится попасть на Олимпийские игры, потому что это вершина.

Париж? Да, думали. Мы еще вернемся с олимпийской медалью. Ждать ли нас с золотом? Да, все еще будет впереди. Сейчас два месяца отдыха, а потом начнем потихоньку восстанавливаться и будем принимать решение, когда нам уже начинать тренировочный процесс.