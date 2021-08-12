Авторитетный судья AIBA раскритиковал работу рефери в поединке Хижняка в финале Токио-2020
Отец Хижняка: «Саша – воин. Мы еще вернемся с олимпийской медалью»
Средневес на Олимпиаде в Токио стал вице-чемпионом
17:47
Алекснадр Хижняк / Фото: Getty Images
Отец серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка Александр Хижняк-старший
на пресс-конференции после прилета из Японии рассказал о дальнейших планах средневеса:
Саша, он – воин. Он с первой и до последней секунды работал. Его настраивать: скажи ему, что он должен победить – он победит. Настраивали, как всегда: должна быть победа.
Олимпиада – это ни с чем не сравнится. Каждый спортсмен, тренер, он всегда стремится попасть на Олимпийские игры, потому что это вершина.
Париж? Да, думали. Мы еще вернемся с олимпийской медалью. Ждать ли нас с золотом? Да, все еще будет впереди. Сейчас два месяца отдыха, а потом начнем потихоньку восстанавливаться и будем принимать решение, когда нам уже начинать тренировочный процесс.
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады.