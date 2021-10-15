«Никто не победит Лому в легком весе». Лопес-старший сделал прогноз на бой Ломаченко – Комми
Отец Лопеса: «Хэйни, Дэвис – никто в легком весе не хочет вызывать Лому на бой»
Отец абсолютного чемпиона заявил, что в дивизионе нет достаточно смышленого для украинца соперника
10:56
Василий Ломаченко / Фото: Top Rank
Отец абсолютного чемпиона в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью Youtube каналу FightHype.com объяснил, почему никто из топовых боксеров дивизиона не готов бросить вызов экс-чемпиону мира в трех весовых категориях Василию Ломаченко (15-2, 11 KO):
Чтобы сделать это, ты должен быть очень умным. Но в этой весовой категории никого такого я не вижу. Я говорю всем: «Почему вы не вызываете на бой Ломаченко?» Почему бы Хэйни, «Танку» Дэвису не подраться с Ломой?
Лопес-старший также спрогнозировал победителя предстоящего боя украинца с экс-чемпионом IBF.
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