Отец Лопеса: «Когда сын побил Ломаченко, то никто из Top Rank не пришел на пресс-конференцию»

Василий Ломаченко / Фото: Bad Left Hook

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Тефимо Лопес-старший в комментарии YouTube-каналу Johnny's Boxing Empire рассказал, как неуважительно в промоутерской компании Top Rank отнеслись к его сыну после боя с Василием Ломаченком (14-2, 10 КО).



Этот парень годами ждал, чтобы ему заплатили большой гонорар, а вы проявляете такое неуважение. Мой сын не такой, как я. Я более мягкий, чем Теофимо. Он сильный и никто не захочет трогать этого парня. Да, я его отец, но он унаследовал черты характера моей мамы, а ее никто не мог обидеть. Вот такая жесткая была моя мама. И Теофимо такой же, умеющий за себя постоять. Он должен называть свою стоимость.

Кто повторит это за 16 боев? Никто! Мы уже написали историю. Никто и никогда не станет абсолютным чемпионом мира в 23 года с 16 боями».