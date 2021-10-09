Отец Лопеса сделал смелый прогноз на бой Фьюри – Уайлдер

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Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, дал прогноз на бой обладателя титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 КО):

В ментальном плане Фьюри сейчас находится в хорошем состоянии. Я предвижу, что он нокаутирует Уайлдера за 5-6 раундов. Он сделает это чуть быстрее, чем в предыдущем поединке, но ему нужно выйти в ринг и навязать бой. Если Фьюри будет драться на дистанции, то окажется в опасности, потом что Уайлдер может изменить ход поединка одним ударом. Но в этом бою я выбираю Тайсона.

Набранный вес может либо навредить Уайлдеру, либо пойти ему на пользу. Мы этого не знаем. Если Фьюри будет драться на дистанции, то у него будут неприятности. Но если он использует тот же план на бой, что и раньше, то, по моему мнению, победит».