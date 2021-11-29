Отец Лопеса: «Все знают, что Теофимо победил в этом поединке. Я насчитал 10:2 или 9:3»
Отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) Теофимо Лопес-старший
прокомментировал поражение сына в бою против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
«Нельзя выиграть бой, если ты не остаешься активным. Мой сын прикасался к нему каждую гребаную секунду. Просто все так сложилось. Всякое бывает, но мы остаемся сильными. За нами люди, Теофимо – народный чемпион. Мы будем собирать аншлаги на аренах, это никак нам не навредит, только сделает нас лучше. Весь мир знает об этом. Все будут обсуждать этот бой на протяжении недель.
Все знают, что Теофимо победил в этом поединке. Это известно всем. Я насчитал 10:2 или 9:3. Все были расстроены, болельщики освистали решение в Madison Square Garden. Мы будем жить дальше, устраивать большие бои и собирать арены, как это было сегодня. Мы заполнили Madison Square Garden во время, когда туда пускают только после вакцинации. Под конец вечера вся арена была разочарована произошедшим.
Я ни в чем не виню своего сына. Мы провели в легком весе восемь лет. Пришла пора подниматься вверх, переходить в первый полусредний дивизион».
Напомним, Лопес не прописал в контракте на бой с Камбососом пункт о реванше.