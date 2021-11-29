Отец Лопеса: «Все знают, что Теофимо победил в этом поединке. Я насчитал 10:2 или 9:3»

Теофимо Лопес-старший / Фото: скрин-шот

Отец и тренер бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) Теофимо Лопес-старший прокомментировал поражение сына в бою против Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).



Все знают, что Теофимо победил в этом поединке. Это известно всем. Я насчитал 10:2 или 9:3. Все были расстроены, болельщики освистали решение в Madison Square Garden. Мы будем жить дальше, устраивать большие бои и собирать арены, как это было сегодня. Мы заполнили Madison Square Garden во время, когда туда пускают только после вакцинации. Под конец вечера вся арена была разочарована произошедшим.

Я ни в чем не виню своего сына. Мы провели в легком весе восемь лет. Пришла пора подниматься вверх, переходить в первый полусредний дивизион».