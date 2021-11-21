Почти равный бой. Известна статистика ударов в бою Кроуфорд – Портер
Отец Портера прокомментировал решение снять сына в 10-м раунде боя с Кроуфордом
По словам Кенни, Шон подготовился к поединку не лучшим образом
21 ноября 10:37
Кенни Портер / Фото: скрин-шот
Отец и тренер бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Шона Портера (31-4-1, 17 КО) Кенни Портер
прокомментировал решение снять сына в 10-м раунде боя с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО).
«Шон не подготовился к поединку так, как хотел я. Поэтому я ему сказал, что не хочу видеть его в такой ситуации. Шон дрался против отличного боксера. Кроуфорд чрезвычайно резкий, и он вел по очкам. Это то же, что драться с завязанными глазами, когда ты отстаешь в счете. Я не собирался позволить этому произойти с Шоном».
Напомним, в10-м раунде Кроуфорд дважды отправил Портера в нокдаун. После второго падения Шон быстро поднялся, но его отец отказался продолжать.
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