Отец Портера рассказал, зачем остановил бой против Кроуфорда в неочевидной ситуации

Кенни Портер, отец бывшего чемпиона мира Шона Портера, рассказал, почему в десятом раунде боя против Теренса Кроуфорда (38-0, 29 КО) выбросил белое полотенце:

Я не могу вдаваться в детали, говоря о ситуации, потому что речь идет о моем сыне. Но на этой подготовке были определенные вещи, на которые мог обратить внимание только я, потому что я прошел с ним весь путь. И я отметил их.

Мой парень провел 275 любительских боев, и ни разу не бывал на полу. Да, в профессионалах у нас был нокдаун в бою со Спенсом, но там он всего лишь коснулся пола. Да, мы поймали «флешку» в поединке с Бронером, но он посмотрел на меня, и я понял, что все в порядке. Однако на этот раз все пошло не так.

После второго нокдауна я понял, что Шон не контролирует ситуацию. Он не был готов к тому, что последует за ними. Напротив нас стоял снайпер, и этот снайпер все прекрасно видел. Он перехватил инициативу и был готов закончить бой».