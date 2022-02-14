Отец Райана Гарсии объяснил причину расставания с Эдди Рейносо

Райан Гарсия / фото - boxingscene.com

Генри Гарсия, отец и тренер проспекта легкого веса Райана Гарсии (21-0, 18 KO), в интервью с BoxingScene объяснил неожиданное решение его сына прервать сотрудничество с титулованным специалистом Эдди Рейносо.

Мне кажется, это правильно. Это похоже на то, когда вы снимаете жилье – вы устаете от платы за аренду и хотите купить себе квартиру. Тут почти одно и то же. Райан ощущал, что его бренд будет буксовать на месте, если он останется, что прямо перекликается с тем же Флойдом Мейвезером, который решил уйти из Top Rank и начать собственный бизнес. Райану не хотелось быть привязанным к одному месту, где ты должен ждать, пока они решат провести тренировку и все в таком роде. Нам не хотелось этого. Мы хотим иметь свое место. Так что в этом плохого?

Райан стал взрослым мужчиной и принимает собственные решения. Именно в этом суть, и мы должны уважать это. Он больше не ребенок. Ему хочется самостоятельно решать свое будущее, и это не такой уж и плохой шаг. При этом мы все еще поддерживаем контакт с командой Канело».