Отец соперника кричал: «Стоп! Стоп!» Кровожадное окончание боя от большого кубинского Ломаченко

Он стал чемпионом мира уже после четырех поединков в профессионалах

Дэвид Моррелл добивает Алантеса Фокса / Фото - Steven B. Weinberg/Frontproof Media

Он провел на профессиональном ринге всего лишь шесть поединков. Два из них – это защиты пояса «регулярного» чемпиона WBA во втором среднем весе.

По любителям в составе сборной Кубы Дэвид Моррелл (6-0, 5 КО) выиграл молодежный чемпионат мира-2016, когда в финале победил украинца Романа Савицкого, но по-настоящему больших успехов добиться так и не сумел. И решил перейти в профессионалы.

Из острова свободы Моррелл перебрался в США, в Миннеаполис, где сейчас тренируется под руководством Ронни Шилдса, который в свое время работал с Артуро Гатти, Эвендером Холифилдом и Майком Тайсоном. Но, наверное, Моррелла больше впечатлило то, чего под его руководством сумели добиться кубинцы Эрисланди Лара и Гильермо Ригондо.

Уже в своем третьем поединке на профи-ринге Моррелл получил шанс стать «временным» чемпионом WBA – и воспользовался им. А вскоре от Сауля Альвареса ему перешел статус «регулярного» чемпиона, тогда как мексиканца повысили до «супер» (так запутано и должно быть – это ведь WBA).

Первая защита титула была против на тот момент небитого мексиканца Марио Касареса. Это был нокаут в первом раунде. Ужасающий нокаут:

Но закрывал год 23-летний Моррелл встречей с Алантесом Фоксом (28-3-1, 13 КО), который серьезно превосходил его в опыте. Брат Фокса обещал, что Моррелл получит в ринге урок профи-бокса, тогда как кубинец не зацикливался на этом сопернике, а уже думал наперед:

«Бой между мной и Канело претендовал бы на звание лучшего в году. У него миллионы фанатов. Я же молод и моя звезда только загорается. Мексика против Кубы. Это было бы зрелище. Надеюсь, в 2022 году этот бой станет реальностью».

Не факт, что кубинец готов к подобному испытанию, но красиво финишировать своих соперников боксер, которого называют большим Ломаченко с динамитом в обеих руках, умеет. Фоксу, по крайней мере, от него досталось.

В четвертом раунде Моррелл отправил соперника в нокдаун. Но тот поднялся и пытался дожить до гонга – продержаться нужно было почти две минуты. Фоксу прилетало по разным этажам и под разными углами, однако рефери не встревал в драку.

И только когда из угла Фокса его отец начал кричать: «Стоп! Стоп!» – бой прекратился. Моррелл во второй раз защитил пояс WBA regular. Это его всего шестой бой в профессиональной карьере. Впечатляет.

«Думаю, я выиграл первый раунд. Понимал, что дальше он пойдет вперед агрессивнее. Я пытался двигаться, сделать бой сложным для него. Мы боксировали вблизи, и он хорошо попадал, потрясал меня. Мне грустно от того, что бой остановили. Но я знаю, что моя команда думала лишь только о моем благе».

Фокс признал поражение – ему больше ничего и не оставалось. Ну а Моррелл уже начал загадывать пожелания Деду Морозу:

«Я уважаю каждого в моем дивизионе, но хочу с ими всеми драться. Сейчас у меня есть пояс, и я открыт к любому сопернику. Просто дайте знать».

Морреллу серьезно доставалось от того как WBA наградила его поясом. Теперь кубинцу нужно очищать свою репутацию достойными чемпиона поединками. Посмотрим, будут ли такие в 2022 году. Придется пристальнее следить за этим парнем.