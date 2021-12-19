«Ему стоит задуматься о своем здоровье». У Фьюри рекомендуют Чисоре закончить карьеру
Откажется ли Фьюри от боя с Уайтом и пояса WBC? Промоутер Тайсона ответил
Также Уоррен назвал правильное распределение гонораров в потенциальном поединке
18:52
Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank
Со-промоутер чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Фрэнк Уоррен
порассуждал о потенциальном поединке подопечного с Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO):
Если WBC установит распределение гонораров 55/45, откажется ли Тайсон от поединка и пояса?
Этого не произойдет. Это невозможно. Я бы не был удовлетворен таким решением, но этого не случится.
Какое же распределение заработка правильное по вашей точке зрения?
80 на 20. Это то, как все и должно быть. Возможно, даже меньше, но мы согласны и на это. Это бой должен пройти в Великобритании. Одним из самых реальных мест является Кардифф – единственный стадион с крышей, чтобы в такую погоду все прошло здорово.
Боб Арум назвал еще двух потенциальных соперников Фьюри.