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«Отказывайся от поясов либо дерись». Бенавидес поставил жесткий ультиматум Канело
Экс-чемпиону надоело, что Альварес его избегает
09 января 19:48
Давид Бенавидес / Фото: Showtime
Бывший чемпион суперсреднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) обратился к абсолютному чемпиону дивизиона Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO).
Слова Бенавидеса приводит boxingscene.com:
Если Канело останется в суперсреднем весе, он должен подраться с номером один. Он дрался с Йылдырымом, который не дрался ни с кем стоящим. Если он останется в дивизионе, он должен драться со мной. Если уйдет, пусть оставит все чемпионские пояса.
Он может выбрать полутяжелый вес или крузервейт, или еще что-либо. Он может делать все, что хочет. Моя же цель – чемпионские пояса. Так что если он не будет драться в моем весе, он должен отказаться от поясов и дать мне проводить за них поединки.
Напомним, что ранее Канело провел спарринг с потенциальным соперником Василия Ломаченко (16-2, 11 KO).