«Отказывайся от поясов либо дерись». Бенавидес поставил жесткий ультиматум Канело

Давид Бенавидес / Фото: Showtime

Бывший чемпион суперсреднего веса Давид Бенавидес (25-0, 22 KO) обратился к абсолютному чемпиону дивизиона Саулю Альваресу (57-1-2, 39 KO).



Слова Бенавидеса приводит boxingscene.com:

Он может выбрать полутяжелый вес или крузервейт, или еще что-либо. Он может делать все, что хочет. Моя же цель – чемпионские пояса. Так что если он не будет драться в моем весе, он должен отказаться от поясов и дать мне проводить за них поединки.