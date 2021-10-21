Отомстит за Кличко? Экс-тренер Владимира рассказал, за счет чего Усик может побить Фьюри

Али Башир заявил, что украинец обладает всем нужным для победы

Александр Усик / Фото: Facebook

Бывший тренер Владимира Кличко и Александра Усика (19-0, 13 KO) Али Башир в интервью Youtube каналу «Два Боковых» рассказал, за счет чего Усик может победить чемпиона WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) в их потенциальном поединке:



Я считаю, что Усик способен избить Фьюри. У него есть стиль и скорость для этого. Ему нельзя позволить Фьюри напирать и наваливаться на него, потому что это доведет Александра до изнеможения. Это может его истощить. Нельзя позволить 280-фунтовому Тайсону отдыхать на тебе.

Напомним, что отец Фьюри заявил, что «Цыганский король» заинтересован в бою с Усиком, а не шестисортными боксерами.