Оже-Альяссиму понадобилось меньше часа, чтобы выйти в полуфинал турнира в Галле

Канадец разгромил американца Хирона

Феликс Оже-Альяссим / фото - Getty Images

20-летний Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал травяного турнира в Галле, Германия. Кандец обыграл Маркоса Хирона в четвертьфинале со счетом 6:3, 6:2.

Для победы 21-й ракетке мира потребовалось 59 минут. Феликс оформил 14 эйсов, 3 брейка, 1 раз ошибившись на подаче. Американец 1 раз подал навылет, не допустив двойных ошибок.

В полуфинале соревнований Noventi Open Феликс сразится с победителем игры француза Уго Умбера и американца Себастьяна Корды.

Умбер ранее выбил Александра Зверева.