Мегафайт Тейлор – Кроуфорд может пройти на территории Великобритании
Ожидаемо. Кроуфорд намерен преследовать победителя мегафайта Пакьяо – Спенс
Титулованный американец, вероятнее всего, вернется в ринг в ноябре
07:15
Теренс Кроуфорд / Фото - theathletic.comЧемпион мира по версии WBO в полусреднем дивизионе Теренс Кроуфорд (36-0, 27 КО) заявил, что после победы в поединке с обязательным претендентом на пояс Шоном Портером (31-3, 17 КО), намерен сразиться с победителем противостояния между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и обладателем титулов IBF и WBC в этой же весовой категории Эрролом Спенсом (27-0-0, 21 KO).
Цитирует boxing247.com.
«Сейчас я ничего не могу сказать о бое с Портером, потому что контракт еще не подписан. Мы все еще работаем над деталями. Моя идея заключается в том, чтобы преследовать победителя боя Спенс – Пакьяо. На самом деле я верю, что смогу получить этот поединок».
Напомним, что Пакьяо и Спенс выйдут в ринг 21 августа на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Что касается поединка между Кроуфордом и Портером, то он, вероятнее всего, состоится в ноябре.
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