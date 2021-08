Пакьяо: «21 августа будет жарко»

Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com

Бывший чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Twitter поделился ожиданиями от предстоящего поединка против кубинского чемпиона мира по версии WBА Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO).

AUGUST 21 is going to be #PacquiaoUgas pic.twitter.com/VllnMAVoNO