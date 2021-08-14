Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»
Пакьяо: «21 августа будет жарко»
Легендарный филиппинец поделился ожиданиями от предстоящего боя против Угаса
15:55
Мэнни Пакьяо / фото - nytimes.com
Бывший чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в Twitter поделился ожиданиями от предстоящего поединка против кубинского чемпиона мира по версии WBА Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO).
«21 августа будет жарко».
AUGUST 21 is going to be #PacquiaoUgas pic.twitter.com/VllnMAVoNO— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) August 14, 2021
Поединок Мэнни Пакьяо - Эррол Спенс (27-0, 21 КО) был отменен из-за травмы американского боксера.