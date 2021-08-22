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Пакьяо: «60 на 40, что я завершу карьеру»

Филиппинец оценил свое выступление против Угаса
Бокс Профессиональный бокс
14:10
Пакьяо: «60 на 40, что я завершу карьеру»
Мэнни Пакьяо / фото - skysports.com

Легендарный филиппинец Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО) после своего поединка с Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) дал короткое интервью репортеру ESPN, где оценил свое сегодняшнее выступление.

«Я сегодня выступил не на все 100 процентов. Дело в том, что во втором и третьем раунде у меня начало сводить ноги. Если бы не это, то я считаю, что выиграл бы поединок, если бы мог двигаться из стороны в сторону, контратаковать его.

Что касается фактора возраста в этом бою, то он сыграл большую роль. И судороги тоже. Я абсолютно не сожалею о том, что принял это поединок, я боксер и я должен драться с лучшими, это моя работа.

На данный момент у меня в голове мысли о завершении карьеры, скорее всего. Не уверен пока. Если в процентах, то 60 на 40. Дело в том, что в душе я хочу продолжать боксировать, выходить на ринг, но нужно учитывать то, что моё тело уже не молодеет, я подвергаю его тренировкам уже на протяжении многих лет. Также у меня много работы на родине, на Филиппинах. Я должен и хочу помогать своему народу, стремлюсь быть для них настоящим примером как в ринге, так и за его пределами. Это моя цель».

Мэнни Пакьяо рассказал что помешало ему реализовать на ринге свой план.

Рене Тер Велде
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Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

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