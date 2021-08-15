Пакьяо: «Бой с Угасом может стать последним в моей карьере»

Мэнни Пакьяо / фото - CFP

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в очередной раз заявил, что его предстоящий бой против обладателя титула по версии WBA Super в полусреднем весе кубинца Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO), может стать последним в его карьере.

Филиппинца цитирует портал news.cgtn.com:

Мне нравится тренироваться и усовершенствоваться каждый день. Я тренируюсь и этим бросаю вызов себе. Каждый день я воодушевлен работать, потому что бой с Угасом может стать последним в моей карьере. Поэтому я сейчас работаю с максимальной отдачей. Я никогда не делаю прогнозов. Просто выхожу в ринг и стараюсь выполнить свою работу».