Пакьяо: «Бой с Угасом может стать последним в моей карьере»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 20
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 2
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1 Окончен
17:00 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Окончен
17:00 Лестер - Вулверхэмптон 1:0 Окончен
19:30 Норвич - Ливерпуль 0:3 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Лилль - Ницца 0:4 Окончен
22:00 ПСЖ - Страсбур 4:2 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Унион Берлин - Байер 1:1 Окончен
16:30 Вольфсбург - Бохум 1:0 Окончен
19:30 Боруссия Дортмунд - Айнтрахт 5:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Мальорка - Бетис 1:1 Окончен
23:00 Алавес - Реал 1:4 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кривбасс - Кремень 4:1 Окончен
15:30 ВПК-Агро - Альянс 0:3 Окончен
17:45 Олимпик - Металлист 1:2 Окончен
17:45 Нива Т - Горняк-Спорт 1:0 Окончен
18:00 Кривбасс - Николаев -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Прикарпатье 3:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Верес - Ворскла 1:1 Окончен
19:30 Заря - Минай 1:1 Окончен
19:30 Десна - СК Днепр-1 2:1 Окончен
нет важных матчей
Футбол (10 событий из 16) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Ньюкасл - Вест Хэм -:- Запланирован
18:30 Тоттенхэм - Манчестер Сити -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Анже - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Майнц - РБ Лейпциг -:- Запланирован
18:30 Кельн - Герта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Сельта - Атлетико -:- Запланирован
21:00 Барселона - Реал Сосьедад -:- Запланирован
23:15 Севилья - Райо Вальекано -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 Колос - Рух -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Александрия -:- Запланирован
Футбол (2 события из 3) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Вильярреал - Гранада -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:00 ФК Мариуполь - Черноморец -:- Запланирован

Пакьяо: «Бой с Угасом может стать последним в моей карьере»

Легендарный филиппинец прокомментировал предстоящий поединка против кубинца
Бокс Профессиональный бокс
09:35
Пакьяо: «Бой с Угасом может стать последним в моей карьере»
Мэнни Пакьяо / фото - CFP

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) в очередной раз заявил, что его предстоящий бой против обладателя титула по версии WBA Super в полусреднем весе кубинца Йордениса Угаса (26-4-0, 12 KO), может стать последним в его карьере.

Филиппинца цитирует портал news.cgtn.com:

«Я чувствую себя прекрасно. Моя команда полностью уверенна в моих силах. Даже в мои 42 года, они говорят, что у меня есть все, чтобы противостоять элитным оппонентам. Как и в 25-летнем возрасте, я все еще люблю то, чем занимаюсь.

Мне нравится тренироваться и усовершенствоваться каждый день. Я тренируюсь и этим бросаю вызов себе. Каждый день я воодушевлен работать, потому что бой с Угасом может стать последним в моей карьере. Поэтому я сейчас работаю с максимальной отдачей. Я никогда не делаю прогнозов. Просто выхожу в ринг и стараюсь выполнить свою работу».

Мэнни Пакьяо поделился ожиданиями от предстоящего поединка против Йордениса Угаса.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Мэнни Пакьяо Йорденис Угас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Редкач – Пакьяо: «Благодарю тебя за то, что после тренировки благословил меня на мои предстоящие бои»
Редкач – Пакьяо: «Благодарю тебя за то, что после тренировки благословил меня на мои предстоящие бои»
Бокс Профессиональный бокс
12:35
Пакьяо: «21 августа будет жарко»
Пакьяо: «21 августа будет жарко»
Бокс Профессиональный бокс
14 августа 15:55
Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»
Рассел – о срыве боя Спенс – Пакьяо: «Д*рьмо случается»
Бокс Профессиональный бокс
14 августа 15:15
Майки Гарсия – о срыве боя Спенса – Пакьяо: «Это лажа, печальная история»
Майки Гарсия – о срыве боя Спенса – Пакьяо: «Это лажа, печальная история»
Бокс Профессиональный бокс
14 августа 12:44
Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с Пакьяо
Редкач поделился впечатлениями от спаррингов с Пакьяо
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 16:35
2
Хантер связывает отмену боя Пакьяо – Спенс с неудачами Эррола в спаррингах
Хантер связывает отмену боя Пакьяо – Спенс с неудачами Эррола в спаррингах
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 10:59

Новости: Бокс

Красюк: «Быть промоутером Усика - большое удовольствие»
Красюк: «Быть промоутером Усика - большое удовольствие»
Профессиональный бокс
13:15
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Профессиональный бокс
13:07
Белью эмоционально отреагировал на возвращение Хэя в ринг
Белью эмоционально отреагировал на возвращение Хэя в ринг
Профессиональный бокс
13:00
Видео яркого нокаута в главном бою боксерского уик-энда
Видео яркого нокаута в главном бою боксерского уик-энда
Профессиональный бокс
12:39
Редкач – Пакьяо: «Благодарю тебя за то, что после тренировки благословил меня на мои предстоящие бои»
Редкач – Пакьяо: «Благодарю тебя за то, что после тренировки благословил меня на мои предстоящие бои»
Профессиональный бокс
12:35
Хирн рассказал, как проходят переговоры между Альваресом и Планотом
Хирн рассказал, как проходят переговоры между Альваресом и Планотом
Профессиональный бокс
11:55
Внук Мухаммеда Али дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав соперника в первом раунде
Внук Мухаммеда Али дебютировал в профессиональном боксе, нокаутировав соперника в первом раунде
Профессиональный бокс
11:42
Красюк: «Возможно, Усик проведет боксерский поединок с Нганну, когда ему исполнится 50 лет»
Красюк: «Возможно, Усик проведет боксерский поединок с Нганну, когда ему исполнится 50 лет»
Профессиональный бокс
11:15
Ригондо – о поражении Касимеро: «Это мой стиль, и я не умею драться иначе»
Ригондо – о поражении Касимеро: «Это мой стиль, и я не умею драться иначе»
Профессиональный бокс
10:55
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
31
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
8
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
«Я в**бу тебя в рот и маму твою». Редкач слил переписку с Бурсаком
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 20:14
16
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
10
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Редкач – о скандале с Беленюком: «Нужно на службу к Усику сходить – он знает, как можно легко избавиться от таких нечистей»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 17:22
30
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Грузите хаты пока не поздно! Пользователи провалили коэффициенты на Ломаченко в бою с Лопесом
Бокс Профессиональный бокс
11 августа 21:31
7
Все новости