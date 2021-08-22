Пакьяо был впереди по судейским запискам после пяти раундов

Тем не менее, Угас смог переломить ход поединка в свою пользу

Фото: skysports.com

На арене T-Mobile в Лас-Вегасе состоялся поединок между чемпионом WBA Super в полусреднем весе Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) и 42-летним Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 КО). Бой прошел всю дистанцию и закончился победой действующего обладателя титула единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 116-112).

Как свидетельствуют судейские записки, Пакьяо был впереди на всех карточках после пяти раундов, однако затем Угас склонил чашу весов в свою пользу.

В дальнейшем филиппинский ветеран не смог убедить судей ни в одном из оставшихся раундов. Девятую трехминутку «Пакмену» отдали двое судей, в десятом и одиннадцатом раунде он выиграл только на одной из трех карточек.





Мэнни Пакьяо выбросил вдвое больше ударов, чем Йорденис Угас.