Мейвезер: «Когда мне было почти 40 лет, я легко разделался с Канело»
Пакьяо и Мейвезер проведут поединок, однако он не будет боксерским
Легенды спорта встретятся между собой в начале 2022 года
17:40
Мейвезер и Пакьяо / Фото - nytimes.comДве живые легенды бокса Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо в январе сразятся между собой в баскетбольном матче.
Оба экс-чемпиона мира являются большими фанатами этого вида спорта. По словам Пакьяо, был договор собрать себе по команде из 10 игроков и провести благотворительный баскетбольный матч в январе следующего года на Филиппинах.
Цитирует Пакьяо Manila Bulletin.
«Ожидается, что Мейвезер посетит Филиппины, чтобы сыграть в баскетбол. Мы организуем баскетбольный матч. Мы соберем команды, в которых будут и бывшие игроки НБА».
«Это мероприятие не имеет ничего общего с политикой. Это другое. Это касается баскетбола и благотворительности».
Ожидается, что в каждой команде будет по два экс-игрока НБА.
Ранее Пакьяо официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Филиппин, выборы которого состоятся 9 мая следующего года.